2023-01-22 10:15:00 – 2023-02-18 11:45:00

Finistère Moëlan-sur-Mer Rivières et Bocage vous invite autour de l’île percée, pour une découverte des algues et de la faune marine présente dans ce champ de blocs, riche en espèces diverses.

Si vous souhaitez nous rejoindre, équipez-vous convenablement(bottes).

rbbbm29@gmail.com +33 7 83 04 71 83 http://rbbbm.bzh/

