Sortie sur l’estran avec Scarlette Le Corre Mer et Saveurs Scarlette Le Corre Guilvinec, mercredi 7 août 2024.

Sortie sur l’estran avec Scarlette Le Corre Mer et Saveurs Scarlette Le Corre Guilvinec Finistère

Algocultrice passionnée, Scarlette Le Corre récolte et transforme les algues alimentaires depuis plus de 20 ans. Elle vous invite à l’accompagner et vous initie à reconnaitre les algues sur l’estran.

Le rendez-vous se fait à la boutique de Scarlette et l’initiation au Guilvinec. Prévoir bottes, vêtements de rechange et un sac en plastique (style cabas de courses). Les enfants sont sous l’entière responsabilités de leurs accompagnants.

Possibilité d’ajouter à cette sortie un atelier de présentation des algues alimentaires, suivi d’une dégustation à sa boutique.

Réservation obligatoire. Minimum 6 personnes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 12:30:00

fin : 2024-08-07 15:30:00

Mer et Saveurs Scarlette Le Corre 11 bis rue du Général de Gaulle

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

L’événement Sortie sur l’estran avec Scarlette Le Corre Guilvinec a été mis à jour le 2024-01-29 par OT Destination Pays Bigouden Sud