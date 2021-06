Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Sortie: Sur les traces du glacier des bois et géologie autour du chapeau Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Sortie: Sur les traces du glacier des bois et géologie autour du chapeau Chamonix-Mont-Blanc, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Sortie: Sur les traces du glacier des bois et géologie autour du chapeau 2021-07-08 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-08 16:30:00 16:30:00

Du village des bois jusqu'au point de vue du chapeau sur la mer de glace remontez l'histoire en suivant le passage de ce glacier maintenant disparu: la glacier des bois. Sur les traces des dernières grandes glaciation de la vallée de Chamonix. +33 4 50 54 02 24

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.94463#6.89311