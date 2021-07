Gy Gy Gy, Haute-Saône Sortie sur le monde insoupçonné des araignées Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Haute-Saône

Sortie sur le monde insoupçonné des araignées Gy, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Gy. Sortie sur le monde insoupçonné des araignées 2021-07-20 – 2021-07-20

La découverte des araignées, ca vous tente ??? nous vous proposons une soirée pour les découvrir en compagnie d'un spécialiste du CPIE de la Vallée de l'Ognon. Unes soirée familiale à tenter !! RV 19h à GY devant l'Office de Tourisme. Animation gratuite. Réservation obligatoire (places limitées). Durée de l'animation : 2 heures.

Détails Catégories d’évènement: Gy, Haute-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Gy Adresse Ville Gy lieuville 47.40644#5.81409

