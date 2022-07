Sortie sur la Yole SPERED AR MOR Penmarch, 6 août 2022, Penmarch.

Port de Kérity Quai du Général de Gaulle Penmarch Finistère Quai du Général de Gaulle Port de Kérity

2022-08-06 – 2022-08-06

L’Association «Spered ar Mor» a pour but de transmettre aux adhérents des savoir-faire maritimes et le sens marin autour de la navigation régulière, notamment sur la yole voile/aviron de 1796, dite yole de Bantry. Spered ar Mor est inscrit au registre des bateaux d’intérêt patrimonial.

Places limitées à 4 adultes et 1 enfant, réservations obligatoires

yole.speredarmor@gmail.com

