Sortie sur la Yole SPERED AR MOR Penmarch, 7 août 2021-7 août 2021, Penmarch.

Sortie sur la Yole SPERED AR MOR 2021-08-07 17:44:00 – 2021-08-08 Quai du Général de Gaulle Port de Kérity

Penmarch Finistère

L’Association «Spered ar Mor» a pour but de transmettre aux adhérents des savoir-faire maritimes et le sens marin autour de la navigation régulière, notamment sur la yole voile/aviron de 1796, dite yole de Bantry. Spered ar Mor est inscrit au registre des bateaux d’intérêt patrimonial.

Les chefs de bord gèrent leur sortie en fonction de la météo, du nombre d’inscriptions. Ils vous contacteront au plus tard la veille avant midi pour confirmer la sortie. Réservations uniquement par mail à : yole.speredarmor@gmail.com

yole.speredarmor@gmail.com +33 2 98 82 37 99

L’Association «Spered ar Mor» a pour but de transmettre aux adhérents des savoir-faire maritimes et le sens marin autour de la navigation régulière, notamment sur la yole voile/aviron de 1796, dite yole de Bantry. Spered ar Mor est inscrit au registre des bateaux d’intérêt patrimonial.

Les chefs de bord gèrent leur sortie en fonction de la météo, du nombre d’inscriptions. Ils vous contacteront au plus tard la veille avant midi pour confirmer la sortie. Réservations uniquement par mail à : yole.speredarmor@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-07-15 par