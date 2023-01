Sortie sport santé avec la FFRandonnée Offendorf Offendorf Offendorf Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Offendorf EUR Les Ptits Randonneurs d’Alsace propose différentes activités sportives dans la nature. Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs formés par la Fédération Française de Randonnée. La marche s’effectue toujours dans des conditions météorologiques optimales et dans un environnement facile et dégagé.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE par mail ou SMS : randosante@ptitsrandonneursalsace.fr / 06 67 17 16 35. (Limite de 2 participations. Si vous voulez venir plus souvent, alors il faut prendre la cotisation licence-assurance des P’tits Randonneurs d’Alsace au prix de 35.00€ par saison – la saison 2023 se termine le 31 août 2023).

Modalités : prévoir des chaussures de sport confortables.

Durée : 2h pauses comprises.

Vitesse de marche : 3 à 3,5 km/h.

Distance : 5,4 km.

RDV parking du verger école / pied de la digue.

