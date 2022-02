Sortie sport santé avec la FFRandonnée Offendorf Offendorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Offendorf

Sortie sport santé avec la FFRandonnée Offendorf, 4 avril 2022, Offendorf. Sortie sport santé avec la FFRandonnée Offendorf

2022-04-04 09:30:00 – 2022-04-04

Offendorf Bas-Rhin Offendorf EUR Les Ptits Randonneurs d’Alsace propose différentes activités sportives dans la nature. Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs formés par la Fédération Française de Randonnée. Modalités : prévoir des chaussures de sport confortables. Durée : 2h pauses comprises. Vitesse de marche : 3 à 3,5 km/h. Distance : 5,4 km. La marche s’effectue toujours dans des conditions météorologiques optimales et dans un environnement facile et dégagé. +33 6 67 17 16 35 Les Ptits Randonneurs d’Alsace propose différentes activités sportives dans la nature. Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs formés par la Fédération Française de Randonnée. Modalités : prévoir des chaussures de sport confortables. Durée : 2h pauses comprises. Vitesse de marche : 3 à 3,5 km/h. Distance : 5,4 km. La marche s’effectue toujours dans des conditions météorologiques optimales et dans un environnement facile et dégagé. Offendorf

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Office de Tourisme du Pays Rhénan

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Offendorf Autres Lieu Offendorf Adresse Ville Offendorf lieuville Offendorf Departement Bas-Rhin

Offendorf Offendorf Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/offendorf/

Sortie sport santé avec la FFRandonnée Offendorf 2022-04-04 was last modified: by Sortie sport santé avec la FFRandonnée Offendorf Offendorf 4 avril 2022 Bas-Rhin Offendorf

Offendorf Bas-Rhin