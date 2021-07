Sortie spéléologie au Gouffre d’Arbecey Arbecey, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Arbecey.

Sortie spéléologie au Gouffre d’Arbecey 2021-07-08 – 2021-07-08

Arbecey Haute-Saône Arbecey

EUR 40 Sortie spéléologie au gouffre d’Arbecey à 9h et 13h30 les 8, 15, 22 et 29 juillet et les 5, 9, 12 et 26 août.

Rendez-vous devant l’église d’Arbecey.

Accessible à partir de 12 ans et jusqu’à 65 ans. Les enfants devront être accompagnés par un adulte.

Attention ! Le gouffre d’Arbecey n’est pas aménagé ! Ce qui implique d’être en bonne forme physique afin de pouvoir effectuer une descente en rappel, de ramper, de marcher dans une rivière souterraine et de remonter à l’aide de petites échelles.

Tarif: 40€/personne (comprend la location du matériel, l’assurance et l’encadrement par un professionnel).

Places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme:

– par téléphone au 03 84 92 21 42

– par mail: contact@jussey-tourisme.com

contact@jussey-tourisme.com +33 3 84 92 21 42 https://www.jussey-tourisme.com/

