sortie » spectacle Martien » Landiras Landiras Catégories d’évènement: Gironde

Landiras

sortie » spectacle Martien » Landiras, 4 février 2022, Landiras. sortie » spectacle Martien » Landiras

2022-02-04 – 2022-02-04

Landiras Gironde Landiras Un spectacle qui questionne le rapport au monde à soi, à la nature, à la nature : construit comme le monologue intérieur d’un explorateur arrêté , assis dans son jardin , une poignée de terre à la main . durée 1H15 Un spectacle qui questionne le rapport au monde à soi, à la nature, à la nature : construit comme le monologue intérieur d’un explorateur arrêté , assis dans son jardin , une poignée de terre à la main . durée 1H15 Un spectacle qui questionne le rapport au monde à soi, à la nature, à la nature : construit comme le monologue intérieur d’un explorateur arrêté , assis dans son jardin , une poignée de terre à la main . durée 1H15 Landiras

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Landiras Autres Lieu Landiras Adresse Ville Landiras lieuville Landiras Departement Gironde

Landiras Landiras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landiras/

sortie » spectacle Martien » Landiras 2022-02-04 was last modified: by sortie » spectacle Martien » Landiras Landiras 4 février 2022 Gironde Landiras

Landiras Gironde