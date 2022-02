Sortie spectacle “Les fantaisie de Virginie” Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Sortie spectacle “Les fantaisie de Virginie” Mairie de Colomiers, 24 février 2022, Colomiers. Sortie spectacle “Les fantaisie de Virginie”

Mairie de Colomiers, le jeudi 24 février à 13:30

La Maison citoyenne la Crabe organise une sortie culturelle enfants pour assister au spectacle “Les fantaisie de Virginie” au Citron bleu à Toulouse. “Virginie transporte une valise dans laquelle elle trouve toutes sortes de choses et se crée un univers Fantaisiste avec lequel elle s’amuse. Un spectacle poétique, drôle, en interaction avec les enfants, laissez-vous porter par la douce folie de cette Magicienne Danseuse Clown ! Tarif : 7 € /enfant **Renseignements : **05 61 15 31 80 mc-crabe@mairie-colomiers.fr > [Télécharger le programme de la Maison citoyenne](https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/maisons-citoyennes/programmation-et-agenda-des-maisons-citoyennes-428.html) Horaires ——– 13h30-17h Rdv 13h30 à la Maison citoyenne **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne La Crabe Maison citoyenne La Crabe Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T13:30:00 2022-02-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Sortie spectacle “Les fantaisie de Virginie” Mairie de Colomiers 2022-02-24 was last modified: by Sortie spectacle “Les fantaisie de Virginie” Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 24 février 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne