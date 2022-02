Sortie ski Vitteaux Vitteaux Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vitteaux Côte-d’Or Vitteaux Côte-d’Or EUR 20 20 Sortie au domaine skiable des Jouvencelles, organisée par l’AFR de Vitteaux.

Transport en bus depuis Vitteaux.

Tarif préférentiel pour les forfaits et location de matériel (Ski alpin, ski nordique, raquette…adultes et enfants) AFR21350@gmail.com Sortie au domaine skiable des Jouvencelles, organisée par l’AFR de Vitteaux.

Parc municipal Départ de Vitteaux Vitteaux

