Sortie sève de bouleau Proisy, 12 mars 2022, Proisy.

Sortie sève de bouleau Proisy

2022-03-12 – 2022-03-12

Proisy Aisne Proisy

Les sorties autour du bouleau, de son histoire et de sa sève aux propriétés médicinales fabuleuses se font durant tout le mois de mars sur rendez-vous pour un groupe d'amis, en famille, pour des sorties de groupe et des sorties scolaires.

Nous faisons une marche jusqu’au bois, où je vous raconte l’histoire de cet arbre magique aux mille légendes, son utilité dans les pays nordiques, sa force et sa personnalité et bien sûr ses vertus médicinales.

Déroulement d’une sortie sève de bouleau :

Marche jusqu’au bois avec explication des plantes sauvages et médicinales qui croiseront notre chemin.

Tour du bois avec toutes les explications sur cet arbre extraordinaire

Dégustation de la sève fraîche sur place, directement prélevée sur l’arbre

Retour au Jardin où un goûter aux saveurs sauvages et des boissons régénérantes vous attendent.

Se munir de chaussures de marche étanches, un vêtement chaud, un carnet pour prendre des notes pour les personnes qui le désirent, un sac à dos.

jardinhelene@orange.fr +33 3 23 60 24 34

Proisy

