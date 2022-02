Sortie Serpents et film « Des serpents dans nos têtes » Lasseube Lasseube Catégories d’évènement: Lasseube

Pyrénées-Atlantiques

Sortie Serpents et film « Des serpents dans nos têtes »

Lasseube, le vendredi 9 septembre à 19:00

Venez découvrir les serpents des Pyrénées-Atlantiques, et apprenez à ne plus en avoir peur ! L’évènement consiste en la diffusion en salle du film « Des Serpents dans nos têtes » suivie d’une sortie sur le terrain.

25 personnes max.

2022-09-09T19:00:00 2022-09-09T22:00:00

