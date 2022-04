Sortie Serpents Domaine de Sybirol Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Sortie Serpents Domaine de Sybirol, 22 mai 2022, Floirac. Sortie Serpents

Domaine de Sybirol, le dimanche 22 mai à 10:00

Inscription obligatoire aux accueils de la mairie ou sur le mail [agenda21@ville-floirac33.fr](mailto:agenda21@ville-floirac33.fr) Limité à 20 personnes.

Gratuit

Cette sortie est l’occasion pour les participants d’observer la seule espèce de serpent présente à Floirac et de découvrir son écologie grâce à la présence d’un spécialiste en herpétologie. Domaine de Sybirol avenue Pierre Sémirot 33270 Floirac Dravemont Gironde

2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T12:00:00

