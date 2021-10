Lille mairie de Quartier de Wazemmes Lille, Nord Sortie seniors de la mairie de quartier de Wazemmes mairie de Quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans le cadre de la semaine bleue 2021, la mairie de quartier de Wazemmes vous propose: Une visite du musée des dentelles de Caudry et un repas animé au restaurant le Canotier à Paillencourt 10€ Programme de la journée: – Rendez vous à 8h à la salle Philippe Noiret pour un accueil café – Départ du bus à 8h30 de la rue Littré – Visite guidée du Musée des dentelles de Caudry – Repas animé au restaurant “le canotier” à Paillencourt – Départ de Paillencourt à 17h pour un retour prévu à 18h à Lille, rue Littré 10€ à payer à la régie de la mairie de quartier

Sortie réservée aux seniors

2021-10-14T08:00:00 2021-10-14T18:00:00

