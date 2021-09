Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes, Biot Sortie scolaire programme “Levez les yeux !” Biot 06410 Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Sortie scolaire du programme “Levez les yeux !” ———————————————– _Une sortie de l’école de Biot est organisé afin de faire découvrir plus amplement l’histoire du village aux enfants._ Une médiation et des supports médiatifs sont prévus et la visite sera divisée en trois parties: la période romaine, la période des templiers, la période des pirates et des bandits, et la repopulation italienne du moyen-âge. Ainsi, l’élève en apprendra davantage sur l’histoire tout en découvrant Biot.

Réservé aux scolaires

En partant du programme " levez les yeux" dirigé par l'Etat, qui vise à informer les scolaires sur le patrimoine de proximité, une sortie scolaire a été programmée.

