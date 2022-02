Sortie Sciences participatives – Les Micro-plastiques en rivière Saint- Brice-Courcelles Saint-Brice-Courcelles Catégories d’évènement: Marne

le samedi 12 Mars

Bonjour à tous, CANE organise, le samedi 12 Mars prochain, une sortie sur les micro-plastiques en rivière. 80 % des micro-plastiques dans l’océan viendraient des rivières. Des initiatives de sciences participatives sont créées pour étudier cette pollution. Venez découvrir La Pagaie Sauvage, programme de sciences participatives pour mesurer la quantité de micro-plastiques en rivières. Au programme : – Balade de le long de la Vesle – Explication du programme La Pagaie Sauvage – Confection du piège à micro-plastique : le BabyLegs – Mise en place du protocole Sortie pour petits et grands afin de mieux comprendre la nature et les pollutions que l’homme peut engendrer. Inscriptions obligatoires à [cane.assos@gmail.com](mailto:cane.assos@gmail.com) ou au 06 41 40 88 02. RDV au parking 40 Rue de la Fraternité à Saint-Brice-Courcelles (51370) à 10h00. Sortie dans le respect des gestes barrières. organisé par CANE Saint- Brice-Courcelles Saint- Brice-Courcelles Saint-Brice-Courcelles Marne

