Sortie Salon du jeu de Toulouse Decazeville Decazeville Catégories d’évènement: Aveyron

Decazeville

Sortie Salon du jeu de Toulouse Decazeville, 7 mai 2022, Decazeville. Sortie Salon du jeu de Toulouse Decazeville

2022-05-07 – 2022-05-07

Decazeville Aveyron Decazeville 5 EUR Place Cabrol à Decazeville à 8h Festival Alchimie du Jeu Toulouse.

Venez découvrir des jeux de rôles, jeux en extérieur, jeux classiques, jeux en bois, animations, escape game, jeux géants, jeux en avant-première, jeux de demain… présentés par les auteurs.

Départ en autobus à 8h Place Cabrol, retour vers 19h.

Tous les enfants (dès 4ans) doivent être accompagnés par un adulte et restent sous la responsabilité de leurs parents. Inscription obligatoire.

Participation : 5€ par famille

Organisé par le Centre Social de Decazeville Communauté 05 65 47 96 73 Place Cabrol à Decazeville à 8h Festival Alchimie du Jeu Toulouse.

Venez découvrir des jeux de rôles, jeux en extérieur, jeux classiques, jeux en bois, animations, escape game, jeux géants, jeux en avant-première, jeux de demain… présentés par les auteurs.

Départ en autobus à 8h Place Cabrol, retour vers 19h.

Tous les enfants (dès 4ans) doivent être accompagnés par un adulte et restent sous la responsabilité de leurs parents. Inscription obligatoire.

Participation : 5€ par famille

Organisé par le Centre Social de Decazeville Communauté 05 65 47 96 73 Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

Decazeville

dernière mise à jour : 2022-04-22 par Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Decazeville Autres Lieu Decazeville Adresse Ville Decazeville lieuville Decazeville

Decazeville Decazeville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decazeville/

Sortie Salon du jeu de Toulouse Decazeville 2022-05-07 was last modified: by Sortie Salon du jeu de Toulouse Decazeville Decazeville 7 mai 2022

Decazeville