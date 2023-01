Sortie Salon de l’Agriculture Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’Évènement: Blangy-sur-Bresle

2023-02-25 06:00:00 – 2023-02-25 22:30:00 Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime Sortie proposée par l’Association Blangy Loisirs

2 dates :

– Samedi 25 Février

– Jeudi 2 Mars

et 2 départs au choix :

– 6h00 – Gare – Blangy

– 6h30 – Gare – Aumale

Réservations obligatoire – Places limitées

blangyloisirs@outlook.fr

