2022-03-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-24 Cap 26 13 rue du Clair Vivre

Romans-sur-Isère Drôme EUR 5 5 Vous êtes confortablement installés sur votre divan dominical, et voilà que des tigres drômois envahissent votre living-room au son d’un jazz fauve, énergique et cuivré…mais quelle est donc cette musique de salon à coucher dehors !? leplato.romans@gmail.com +33 9 53 29 67 84 http://www.leplato.org/infos-pratiques/ Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère

