Sortie Résidence : Looyaa – Chansons Sauvages Electro-pop (26) Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Sortie Résidence : Looyaa – Chansons Sauvages Electro-pop (26) Romans-sur-Isère, 4 mars 2022, Romans-sur-Isère. Sortie Résidence : Looyaa – Chansons Sauvages Electro-pop (26) Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04 Cap 26 13 rue du Clair Vivre

Romans-sur-Isère Drôme EUR 5 5 Des chansons électro-pop parfois perchées dans les arbres.

Lucie Garabiol : chant, clavier et samples.

Julien Clarac : basse et cavaquinho.

Tommy milharo : batterie électronique et pads leplato.romans@gmail.com +33 9 53 29 67 84 http://www.leplato.org/infos-pratiques/ Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Cap 26 13 rue du Clair Vivre Ville Romans-sur-Isère lieuville Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Sortie Résidence : Looyaa – Chansons Sauvages Electro-pop (26) Romans-sur-Isère 2022-03-04 was last modified: by Sortie Résidence : Looyaa – Chansons Sauvages Electro-pop (26) Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 4 mars 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme