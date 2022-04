SORTIE RECONNAISSANCE DES PLANTES SAUVAGES Sapois Sapois Catégories d’évènement: Sapois

Vosges

SORTIE RECONNAISSANCE DES PLANTES SAUVAGES Sapois, 14 avril 2022, Sapois. SORTIE RECONNAISSANCE DES PLANTES SAUVAGES La Ferme aux Herbes 9 chemin du Pré au lait Sapois

2022-04-14 10:00:00 – 2022-04-14 12:30:00 La Ferme aux Herbes 9 chemin du Pré au lait

Sapois Vosges 20 EUR Sortie balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles de saison. Dégustation de produits maison concoctés avec les plantes découvertes au cours de la balade. La Ferme aux Herbes 9 chemin du Pré au lait Sapois

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Sapois, Vosges Autres Lieu Sapois Adresse La Ferme aux Herbes 9 chemin du Pré au lait Ville Sapois lieuville La Ferme aux Herbes 9 chemin du Pré au lait Sapois Departement Vosges

Sapois Sapois Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sapois/

SORTIE RECONNAISSANCE DES PLANTES SAUVAGES Sapois 2022-04-14 was last modified: by SORTIE RECONNAISSANCE DES PLANTES SAUVAGES Sapois Sapois 14 avril 2022 Sapois Vosges

Sapois Vosges