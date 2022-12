Sortie : reconnaissance des arbres en hiver à Boursay Boursay Boursay Catégories d’évènement: Boursay

Loir-et-Cher

Sortie : reconnaissance des arbres en hiver à Boursay Boursay, 21 janvier 2023, Boursay . Sortie : reconnaissance des arbres en hiver à Boursay Maison Botanique Boursay Loir-et-Cher

2023-01-21 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-21 17:00:00 17:00:00 Boursay

Loir-et-Cher Sortie : reconnaissance des arbres en hiver à Boursay. Une demi-journée pour développer son sens de l’observation et tout apprendre de la reconnaissance des arbres locaux en hiver, lorsqu’ils n’ont pas de feuilles. Animée par Clément Durepaire. Comment reconnaître des arbres en hiver ? Pixabay

Boursay

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Boursay, Loir-et-Cher Autres Lieu Boursay Adresse Maison Botanique Boursay Loir-et-Cher Ville Boursay lieuville Boursay Departement Loir-et-Cher

Boursay Boursay Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boursay/

Sortie : reconnaissance des arbres en hiver à Boursay Boursay 2023-01-21 was last modified: by Sortie : reconnaissance des arbres en hiver à Boursay Boursay Boursay 21 janvier 2023 Boursay loir-et-cher Maison Botanique Boursay Loir-et-Cher

Boursay Loir-et-Cher