Lanildut Finistère Accompagné d’un guide, les participants apprendront à identifier les différentes espèces d’algues sur l’estran et profiteront d’un bon bol d’air iodé tout en contemplant les couleurs de la mer d’Iroise. Cette rencontre est aussi l’occasion de connaître les précautions de récolte afin de préserver au mieux ce patrimoine naturel exceptionnel. La sortie s’achèvera par une initiation à la cuisine aux algues et un échange autour des pratiques de récolte.

La réservation est obligatoire. laura.picart@ccpi.bzh +33 6 43 06 86 06

Lanildut

