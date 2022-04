Sortie récolte et cuisine avec un chef

2022-08-14 13:00:00 – 2022-08-14 16:30:00 Accompagné d’un guide, vous apprendrez à identifier les différentes espèces d’algues sur l’estran et profiterez d’un bon bol d’air iodé tout en contemplant les couleurs de la mer d’Iroise. Cette rencontre est aussi l’occasion de connaître les précautions de récolte afin de préserver au mieux ce patrimoine naturel exceptionnel.

Cette sortie se poursuivra par un repas à base d’algues en compagnie du chef Enguerrand Mahé d'”Un chef au menu”.

La réservation est obligatoire.

