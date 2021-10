Sortie Récolte de châtaignes et champignons autour de Paris Bois de Vincennes, 31 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 10h à 18h

payant

Vous vous demandez où récolter des châtaignes et des champignons autour de Paris et sans voiture ? Plus la peine de chercher ! Grâce à cette sortie en pleine nature guidée par Isabelle Desfleurs, vous saurez où en trouver, comment les identifier et les ramasser sans vous tromper.

Au cours de cette journée, dépaysement complet ! Au programme :

– visite historique d’un des plus beaux villages d’Île-de-France, de ses ruelles et de son église renommée,

– pique-nique dans les bois avec pour introduction dégustation d’un mets à base de châtaignes ou de champignons et pour le goûter la meilleure pâtisserie de la région.

– petite randonnée dans une magnifique forêt tout en apprenant à reconnaître et récolter châtaignes et champignons.

Ce sera pour vous l’occasion d’apprendre :

– comment identifier les châtaignes et champignons sans se tromper,

– comment les récolter tout en respectant la biodiversité,

– comment les conserver et les transformer,

– quelles sont leurs propriétés nutritionnelles et médicinales,

– quelques délicieuses idées de recettes pour régaler vos palais,

et d’acquérir quelques connaissances sur les plantes sauvages médicinales et comestibles croisées en chemin.

=> Réservation obligatoire sur isabelle-desfleurs.com

A PROPOS D’ISABELLE DESFLEURS

Petite-fille de simples paysans, Isabelle Desfleurs a passé sa plus tendre enfance à leurs côtés s’initiant ainsi aux joies d’une vie simple au contact de la Nature.

Puis, les hasards de la vie l’ont conduite sur le continent africain où elle a vécu en toute simplicité pendant près de dix ans.

C’est donc tout naturellement que cette adepte de la sobriété heureuse aujourd’hui étudiante en aroma-phytothérapie transmet ses connaissances sur les plantes sauvages médicinales et comestibles, les huiles essentielles et le zéro déchet tant sur son blog isabelle-desfleurs.com que lors de sorties, stages et ateliers à Paris et et Île-de-France.

Animations -> Balade

Bois de Vincennes route de la Pyramide Paris 75012

1 : Château de Vincennes (530m) Arrêt Parc Floral de Paris (lignes 46 et 112) RER A : Vincennes



Contact :Isabelle Desfleurs https://isabelle-desfleurs.com/

Animations -> Balade Étudiants;Urbain;Solidaire;Noël;Gourmand;Insolite;Paris nature;Ados;Plein air;Sport;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-31T10:00:00+01:00_2021-10-31T18:00:00+01:00

Isabelle Desfleurs