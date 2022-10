Sortie Récolte de châtaignes et champignons autour de Paris, 30 octobre 2022, .

Le dimanche 30 octobre 2022

de 10h00 à 18h30

. payant A partir de 25€

Vous vous demandez où récolter des châtaignes et des champignons autour de Paris et sans voiture ? Plus la peine de chercher ! Grâce à cette sortie en pleine nature guidée par Isabelle Desfleurs, vous saurez où en trouver, comment les identifier et les ramasser sans vous tromper.

Au programme de cette journée au dépaysement complet :

– visite historique d’un des plus beaux villages d’Île-de-France,

– découverte d’un des meilleurs artisans de bouche de la région,

– pique-nique dans les bois avec dégustation de mets à base de châtaignes et/ou de champignons,

– petite randonnée dans une magnifique forêt tout en apprenant à reconnaître et récolter châtaignes et champignons.

Ce sera pour vous l’occasion d’apprendre :

– comment identifier les châtaignes et champignons sans vous tromper,

– comment les récolter tout en respectant la biodiversité,

– comment les conserver et les transformer,

– quelques délicieuses idées de recettes pour régaler vos palais.

A PROPOS D’ISABELLE DESFLEURS

Petite-fille de simples paysans, Isabelle Desfleurs a passé sa plus tendre enfance à leurs côtés s’initiant ainsi aux joies d’une vie simple au contact de la Nature.

Puis, les hasards de la vie l’ont conduite sur le continent africain où elle a vécu en toute simplicité pendant près de dix ans.

Partageant aujourd’hui sa vie entre la France et le Burkina Faso, cette adepte de la sobriété heureuse transmet avec passion ses connaissances sur les plantes sauvages comestibles et médicinales, les champignons et le zéro déchet tant sur son blog isabelle-desfleurs.com que lors de sorties, stages et ateliers à Paris et et Île-de-France.

Contact : https://isabelle-desfleurs.com/ https://isabelle-desfleurs.com/

Isabelle Desfleurs Découvrez où récolter châtaignes et champignons autour de Paris avec Isabelle Desfleurs