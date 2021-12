Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Sortie raquettes « Traces et empreintes » Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

2021-12-19 – 2021-12-19

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux 17 17 EUR La nature a enfilé son manteau blanc.

Elle parait endormie, au ralenti.

Et pourtant, dans une ambiance douce et feutrée, la vie des animaux de la forêt continue.

Au cours d’une randonnée raquette, nous partirons à la recherche de ces traces et indices laissés par ces habitants forestiers. Tarifs* Adulte : 22€

Enfants (-12ans) : 17€

Catégories d'évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux