Sortie raquettes et Mont d'Or chaud – Les Aigles de Malpas

Malpas

Sortie raquettes et Mont d'Or chaud – Les Aigles de Malpas, 25 février 2023, Malpas

2023-02-25 17:30:00

Doubs Malpas 8 8 EUR Sortie raquettes : départ à 17h30 depuis la salle de convivialité.

Repas à l’Auberge du Gaulois à Bonnevaux. Ouverture de la buvette à 19h30 et repas servi dès 20h30.

Réservation et paiement avant le 20/02. dominique.lefort0331@orange.fr Malpas

