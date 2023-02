Sortie raquettes à neige en Pyrénées béarnaises, 2 mars 2023, Urdos Urdos.

Sortie raquettes à neige en Pyrénées béarnaises

Urdos Pyrenees-Atlantiques

2023-03-02 13:30:00 – 2023-03-02 17:00:00

Urdos

Pyrenees-Atlantiques

Urdos

EUR 23 23 Tous les jeudis et samedis après-midi de l’hiver en Vallée d’Aspe.

Pour varier les plaisirs, chaussez les raquettes et partez accompagné en toute sérénité à la rencontre de vastes espaces naturels.

Oxygénation et contemplation seront au programme de votre sortie !

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Rdv sur le parking à l’entrée du village d’Urdos.

La sortie est assurée à partir de 5 participants et encadrée par un Accompagnateur en Moyenne Montagne.

À partir de 8 ans – raquettes et bâtons fournis (prévoir chaussures de randonnée montantes / après-ski).

+33 5 59 34 57 57 Office de Tourisme du Haut-Béarn

OTHB

Urdos

