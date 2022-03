Sortie raquette nocturne Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Sortie raquette nocturne Saint-Laurent-en-Grandvaux, 4 mars 2022, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Sortie raquette nocturne Saint-Laurent-en-Grandvaux

2022-03-04 – 2022-03-04

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura 18 18 EUR La nuit et la neige font un mariage magnifique.

Sous les étoiles où sous les flocons, la magie de la randonnée nocturne procure une sensation unique.

Avec un sentiment de « seul au monde » , sous le regard des animaux nocturnes, vos plaisirs du grand air en seront transformés. Tarifs* Adulte : 23€

Enfants (-12ans) : 18€ La nuit et la neige font un mariage magnifique.

Sous les étoiles où sous les flocons, la magie de la randonnée nocturne procure une sensation unique.

Avec un sentiment de « seul au monde » , sous le regard des animaux nocturnes, vos plaisirs du grand air en seront transformés. Tarifs* Adulte : 23€

Enfants (-12ans) : 18€ Saint-Laurent-en-Grandvaux

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux/

Sortie raquette nocturne Saint-Laurent-en-Grandvaux 2022-03-04 was last modified: by Sortie raquette nocturne Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux 4 mars 2022 Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura