Sortie randonnée pédestre – Chemin des Ecoliers de Leucamp

2022-06-07 – 2022-06-07 Randonnée pédestre chemin des écoliers de Leucamp avec les Marcheurs du Carladez. Difficulté : moyenne, 12km Départ : Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30 Covoiturage

Pour rappel : – S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour-même avant 10h00.

– Avoir sur soi sa licence, un masque et du gel. Informations pratiques : – Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique. – Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum). – En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant. – Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche. – A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club. – Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.

