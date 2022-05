Sortie randonnée pédestre autour de Taussac avec le Club de la Viadène (journée entière)

2022-05-15 – 2022-05-15 Randonnée pédestre autour de Taussac avec les Marcheurs du Carladez et le club de la Viadène. Difficulté : moyenne, 20km Départ : Rendez-vous à la salle des fêtes de Taussac autour d’un café, à 8h00

Prévoir le pique-nique

Randonnée de 20km (12km moyen le matin et 8 km moyen l'après-midi) autour de Taussac avec le club de la Viadène. Difficulté : moyenne

– S'inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, la veille au plus tard. – Avoir sur soi sa licence, un masque et du gel. Informations pratiques : – Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique. – Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum). – En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant. – Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche. – A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club. – Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s'assurer que la rando n'a pas été annulée.

