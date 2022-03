SORTIE RANDONNEE Cazilhac Cazilhac Catégories d’évènement: Cazilhac

Cazilhac Hérault Cazilhac EUR 5 Micheline, marcheuse et randonneuse, vous propose une petite excursion. Au départ de Cazilhac. Direction Agonès, la croix de Saint Micisse. Retour par le centre équestre et les bords de l’Hérault.

Parcours d’environ 13km, 215m de dénivelé, environ 4 heures de marche. Niveau moyen, seule difficulté : montée depuis Agonès jusqu’à la croix. Fin de la randonnée prévue vers 15h (pauses comprises).

Limité à 6 places. A prévoir : pique-nique, eau, bonnes chaussures de marche, casquette ou chapeau si beau soleil ! Au départ de Cazilhac. Direction Agonès, la croix de Saint Micisse. Retour par le centre équestre et les bords de l’Hérault.

