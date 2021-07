Lées-Athas Lées-Athas Lées-Athas, Pyrénées-Atlantiques Sortie randonnée aquatique au goût des rencontres Lées-Athas Lées-Athas Catégories d’évènement: Lées-Athas

Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques Lées-Athas Le Goût des rencontres propose une sortie randonnée aquatique pour les enfants de 6 à 12 ans.

Groupe de 8 enfants.

Encadrement F.Sttutgé

