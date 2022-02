Sortie Rand’eau Berjou Saint-Pierre-du-Regard Saint-Pierre-du-Regard Catégories d’évènement: Orne

Saint-Pierre-du-Regard

Sortie Rand’eau Berjou Saint-Pierre-du-Regard, 5 août 2022, Saint-Pierre-du-Regard. Sortie Rand’eau Berjou Rendez-vous parking de Pont Erambourg (près du pont sur le Noireau) Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard

2022-08-05 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-05 16:30:00 16:30:00 Rendez-vous parking de Pont Erambourg (près du pont sur le Noireau) Pont Erambourg

Saint-Pierre-du-Regard Orne Saint-Pierre-du-Regard Venez découvrir la vallée du Noireau, frontière naturelle entre l’Orne et le Calvados. Un pays de contraste, entre landes sèches et forêts humides, promettant une belle diversité dans son périmètre classé Natura 2000.

Sortie Natura 2000

Dès 12 ans

9 km

Prévoir des chaussures de marche Venez découvrir la vallée du Noireau, frontière naturelle entre l’Orne et le Calvados. Un pays de contraste, entre landes sèches et forêts humides, promettant une belle diversité dans son périmètre classé Natura 2000.

Sortie Natura 2000

Dès 12… Venez découvrir la vallée du Noireau, frontière naturelle entre l’Orne et le Calvados. Un pays de contraste, entre landes sèches et forêts humides, promettant une belle diversité dans son périmètre classé Natura 2000.

Sortie Natura 2000

Dès 12 ans

9 km

Prévoir des chaussures de marche Rendez-vous parking de Pont Erambourg (près du pont sur le Noireau) Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Pierre-du-Regard Autres Lieu Saint-Pierre-du-Regard Adresse Rendez-vous parking de Pont Erambourg (près du pont sur le Noireau) Pont Erambourg Ville Saint-Pierre-du-Regard lieuville Rendez-vous parking de Pont Erambourg (près du pont sur le Noireau) Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard Departement Orne

Saint-Pierre-du-Regard Saint-Pierre-du-Regard Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-du-regard/

Sortie Rand’eau Berjou Saint-Pierre-du-Regard 2022-08-05 was last modified: by Sortie Rand’eau Berjou Saint-Pierre-du-Regard Saint-Pierre-du-Regard 5 août 2022 Orne Saint-Pierre-du-Regard

Saint-Pierre-du-Regard Orne