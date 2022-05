Sortie Raid Canyon avec Rando Mer Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Sortie Raid Canyon avec Rando Mer Plougonvelin, 2 mai 2022, Plougonvelin. Sortie Raid Canyon avec Rando Mer Rando Mer Plage de Perzel Plougonvelin

2022-05-02 15:00:00 – 2022-06-30 Rando Mer Plage de Perzel

Plougonvelin Finistère Plougonvelin Profitez du printemps pour une sortie entre eau et roche, au pied des falaises de Bertheaume. Organisation des sorties possibles pour 2 personnes ! Le Raid Canyon est accessible à un large public.

Une combinaison, des chaussons, vous voilà équipé, vous flottez, vous n’avez pas froid.

Au pied des falaises, des failles, des grottes, un promontoire biseauté, la mer qui y circule, voilà le décor.

Votre guide programme la sortie sur différents sites selon la marée et le public.

rando-mer@orange.fr +33 6 71 20 65 03 https://rando-mer.com/

Retrouvez l’agenda sur : https://rando-mer.com/spip.php?rubrique4 Rando Mer Plage de Perzel Plougonvelin

