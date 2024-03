Sortie Poussette PMI de Mireuil La Rochelle, mercredi 20 mars 2024.

Sortie Poussette Activité familiale – accompagnée par des professionnelles – aller à la découverte de son quartier Mercredi 20 mars, 15h00 PMI de Mireuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T19:00:00+01:00 – 2024-03-20T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T19:00:00+01:00 – 2024-03-20T21:00:00+01:00

Partez en famille à la découverte de votre quartier de Mireuil à La Rochelle et de ses partenaires petites enfances. Accompagnée par la PMI, vous allez à la rencontre des le mercredi 20 mars de 15h à 17h à mireuil avec Léa et Sophie dire bonjour à la crèche, la bibliothèque, le centre social, la ludothèque et le point petite enfance. Un gouter est prévu à la fin de la promenade.

bonne journée

PMI de Mireuil Place de l’Europe La Rochelle 17000 Mireuil Charente-Maritime Nouvelle Aquitaine