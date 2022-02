Sortie pour les séniors au Porte-vue (Chateau-Thébaud) Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Centre socioculturel Loire-Divatte, le mardi 5 avril à 14:00

Réalisé par Emmanuel Ritz, le Porte-vue déplie ses trente mètres d passerelle (dont vingt au-dessus du vide) et nous offre une vue panoramique sur les vignes et la Maine qui serpente quelques 30 mètres plus bas. Rendez-vous à 14h au CSC Loire-Divatte et transport collectif. Possibilité de ramassage place de l’Eglise des communes du Loroux-Bottereau et du Landreau.

Gratuit – sur inscription

Découverte du belvédère qui domine Pont Caffino. Centre socioculturel Loire-Divatte 2 route Félix Praud, St Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T17:00:00

