Sortie « pommes de rainettes » Talant, 13 avril 2022, Talant.

Sortie « pommes de rainettes » Talant

2022-04-13 19:00:00 – 2022-04-13 23:00:00

Talant Côte-d’Or Talant

EUR 0 0 Animée par Étienne Colliat-Dangus

Partons en prospection des amphibiens qui peuplent les mares et autres trous d’eaux.

Rainettes, tritons et grenouilles seront peut-être de la partie ! RDV à 19 h devant le local LPO

à Talant pour covoiturage sur le site. Prévoir son pique-nique et une lampe.

cote-dor@lpo.fr +33 3 80 56 27 02

dernière mise à jour : 2022-02-24 par