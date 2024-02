Sortie plantes sauvages comestibles Plaines-Saint-Lange, samedi 9 mars 2024.

Héritière d’une famille de cueilleurs, depuis 12 ans, je propose le partage de mes connaissances des plantes sauvages comestibles dans le département de l’Aube.

C’est ainsi que l’association Nature et Complicités c’est créée.

A ce jour nous sommes deux personnes à animer les sorties découverte Julie Picard formation herboriste et Monique Sivadon, héritage familial.

Lors de ces promenades il vous est proposé l’identification plantes et deux ateliers dont un de cuisine et l’autre de conservation, sans cuisson des herbes sous forme de lacto-fermenté.

Alors Pourquoi devenir cueilleur !

Les personnes participantes ont un désir de cueillir mais aussi de retrouver la nature, la terre, les promenades, la lenteur et la curiosité de mieux connaître le plaisir de cueillir et consommer la récolte.

Après le tout-prés dégustation, le besoin du faire soit-même son repas se répand.

La cueillette est en lien avec la saison, il est évident que nous ne pourrons voir et cueillir en mars et en août les mêmes plantes et également les mêmes façons de les cuisiner.

Pour les débutants, la leçon première sera d’apprendre à reconnaître de plus près les plantes connues d’elles comme la primevère, l’ortie dioïque, la pâquerette, la marguerite … et apprendre les bases de respect du prélèvement, de la préparation à la consommation, les prudences à la consommation propre et à la confusion possible.

Les moments de partages entre les participants font renaître le plaisir des connaissances simples et joyeuses en pleine nature qu’il y ait pluie, vent ou soleil, nous sommes là ! 15 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Plaines-Saint-Lange 10250 Aube Grand Est natureetcomplicites@gmail.com

