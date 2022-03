Sortie plantes sauvages Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré Catégories d’évènement: Beaussais-Vitré

Deux-Sèvres

Sortie plantes sauvages Beaussais-Vitré, 26 mars 2022, Beaussais-Vitré. Sortie plantes sauvages Beaussais-Vitré

2022-03-26 14:00:00 – 2022-03-26 16:00:00

Beaussais-Vitré Deux-Sèvres Beaussais-Vitré Sortie plantes sauvages Samedi 26 mars de 14h à 16h à Beaussais-Vitré Proposée par Les plantes dans tous les sens Le printemps est le meilleur moment pour apprendre et reconnaître les plantes sauvages avec les fleurs qui pointent leur nez. Vous pourrez ainsi reconnaître leurs usages traditionnels, lesquelles sont comestibles, à quel moment on les cueille. Renseignements et réservations : 05 49 06 08 71

plantesessences[at]gmail.com Sortie plantes sauvages Samedi 26 mars de 14h à 16h à Beaussais-Vitré Proposée par Les plantes dans tous les sens

Renseignements et réservations : 05 49 06 08 71

plantesessences[at]gmail.com +33 5 49 06 08 71 Sortie plantes sauvages Samedi 26 mars de 14h à 16h à Beaussais-Vitré Proposée par Les plantes dans tous les sens Le printemps est le meilleur moment pour apprendre et reconnaître les plantes sauvages avec les fleurs qui pointent leur nez. Vous pourrez ainsi reconnaître leurs usages traditionnels, lesquelles sont comestibles, à quel moment on les cueille. Renseignements et réservations : 05 49 06 08 71

plantesessences[at]gmail.com Pixabay

Beaussais-Vitré

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-Vitré, Deux-Sèvres Autres Lieu Beaussais-Vitré Adresse Ville Beaussais-Vitré lieuville Beaussais-Vitré Departement Deux-Sèvres

Sortie plantes sauvages Beaussais-Vitré 2022-03-26 was last modified: by Sortie plantes sauvages Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré 26 mars 2022 Beaussais-Vitré Deux-Sèvres

Beaussais-Vitré Deux-Sèvres