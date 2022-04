SORTIE PLANTES Le Pouliguen, 24 avril 2022, Le Pouliguen.

SORTIE PLANTES Le Pouliguen

2022-04-24 – 2022-04-24

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Découvrez les plantes comestibles avec Maria -Naturopathe passionnée par la nature sauvage. Une balade pleine de surprises et de découvertes. Superbe dégustation de trois ‘préparations sauvages’ en fin de sortie. Photos sur @naturopathe.k

Sous réserve d’un nombre minimum de participants et météo OK.

Matériel:

– Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau

– Un seau ou récipient pour votre récolte

– Une paire de ciseaux

– Un imperméable (en fonction de la météo)

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le Pouliguen

