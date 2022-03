Sortie plantes Grotte du Rocher,Boulevard du Labégo,44510 Le Pouliguen,France, 27 mars 2022, Le Pouliguen.

Sortie plantes

du dimanche 27 mars au dimanche 21 août à Grotte du Rocher, Boulevard du Labégo, 44510 Le Pouliguen, France

Découvrez les plantes sauvages comestibles avec Maria -Naturopathe et passionnée par la nature sauvage. Une balade pleine de surprises et de découvertes. Superbe dégustation de trois ‘préparations sauvages’ en fin de sortie. Photos sur @naturopathe.k Sous réserve d’un nombre minimum de participants et météo OK. Matériel: – Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau – Un seau ou récipient pour votre récolte – Une paire de ciseaux – Un imperméable (en fonction de la météo) Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Grotte du Rocher, Boulevard du Labégo, 44510 Le Pouliguen, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T20:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T20:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T20:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T20:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T20:00:00;2022-07-10T10:00:00 2022-07-10T20:00:00;2022-07-31T09:00:00 2022-07-31T19:00:00;2022-08-07T10:00:00 2022-08-07T20:00:00;2022-08-21T10:00:00 2022-08-21T20:00:00