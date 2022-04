Sortie plantes et usages Crupies Crupies Catégories d’évènement: Crupies

Drôme

Sortie plantes et usages Crupies, 6 mai 2022, Crupies. Sortie plantes et usages Crupies

2022-05-06 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-06 15:00:00 15:00:00

Crupies Drôme Le principe est de faire un peu de botanique pour bien identifier les plantes, puis de parler de leurs usages comestibles et médicinaux. A chaque sortie sa spécificité et je m’adapte à tous les niveaux ! Prévoir pique-nique.

Thème : orchidées Crupies

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Crupies, Drôme Autres Lieu Crupies Adresse Ville Crupies lieuville Crupies Departement Drôme

Crupies Crupies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crupies/

Sortie plantes et usages Crupies 2022-05-06 was last modified: by Sortie plantes et usages Crupies Crupies 6 mai 2022 Crupies Drôme

Crupies Drôme