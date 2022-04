Sortie plantes comestibles Latresne Latresne Catégories d’évènement: Gironde

Latresne

Sortie plantes comestibles Latresne, 1 mai 2022, Latresne. Sortie plantes comestibles L’étang des sources 7 Allée de Lamothe Latresne

2022-05-01 – 2022-05-01 L’étang des sources 7 Allée de Lamothe

Latresne Gironde Latresne 18 18 EUR Partez à la découverte de notre flore sauvage de l’Entre-deux-Mers avec une spécialiste qui vous apprendra à reconnaître les plantes comestibles !

Rdv sur le parking de l’Etang des Sources. Partez à la découverte de notre flore sauvage de l’Entre-deux-Mers avec une spécialiste qui vous apprendra à reconnaître les plantes comestibles !

Rdv sur le parking de l’Etang des Sources. +33 6 66 46 84 32 Partez à la découverte de notre flore sauvage de l’Entre-deux-Mers avec une spécialiste qui vous apprendra à reconnaître les plantes comestibles !

Rdv sur le parking de l’Etang des Sources. L’étang des sources 7 Allée de Lamothe Latresne

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT de l’Entre-deux-Mers

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Latresne Autres Lieu Latresne Adresse L'étang des sources 7 Allée de Lamothe Ville Latresne lieuville L'étang des sources 7 Allée de Lamothe Latresne Departement Gironde

Latresne Latresne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/latresne/

Sortie plantes comestibles Latresne 2022-05-01 was last modified: by Sortie plantes comestibles Latresne Latresne 1 mai 2022 Gironde Latresne

Latresne Gironde