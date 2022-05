Sortie Plantes comestibles et médicinales & Repas sauvage Le Buisson-de-Cadouin, 14 mai 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

Sortie Plantes comestibles et médicinales & Repas sauvage Pont de Vicq Parking de la plage Le Buisson-de-Cadouin

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 Pont de Vicq Parking de la plage

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin

Le samedi 14 Mai 2022 nous nous retrouvons à 10h au Pont de Vicq au Buisson de Cadouin sur le parking au bout de la plage du pont de Vicq (celui qui donne sur la fin du camping, pas le parking de l’entrée du camping qui est à côté du pont).

Reconnaissance des plantes comestibles et non comestibles, enrichissement des savoirs et meilleure connaissances de nos plantes sauvages, symboles et histoires. Cueillette de 10h à 12h suivit d’un repas pour ceux qui le souhaitent à la maison de l’asso. à Lalinde. Adulte 5€, gratuit pour les enfants.

Le samedi 14 Mai 2022 nous nous retrouvons à 10h au Pont de Vicq au Buisson de Cadouin sur le parking au bout de la plage du pont de Vicq (celui qui donne sur la fin du camping, pas le parking de l’entrée du camping qui est à côté du pont).

Reconnaissance des plantes comestibles et non comestibles, enrichissement des savoirs et meilleure connaissances de nos plantes sauvages, symboles et histoires. Cueillette de 10h à 12h suivit d’un repas pour ceux qui le souhaitent à la maison de l’asso. à Lalinde. Adulte 5€, gratuit pour les enfants.

+33 6 29 41 07 43

Le samedi 14 Mai 2022 nous nous retrouvons à 10h au Pont de Vicq au Buisson de Cadouin sur le parking au bout de la plage du pont de Vicq (celui qui donne sur la fin du camping, pas le parking de l’entrée du camping qui est à côté du pont).

Reconnaissance des plantes comestibles et non comestibles, enrichissement des savoirs et meilleure connaissances de nos plantes sauvages, symboles et histoires. Cueillette de 10h à 12h suivit d’un repas pour ceux qui le souhaitent à la maison de l’asso. à Lalinde. Adulte 5€, gratuit pour les enfants.

Association Gaia

Pont de Vicq Parking de la plage Le Buisson-de-Cadouin

dernière mise à jour : 2022-05-09 par