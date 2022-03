Sortie plage à cheval La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin Catégories d’évènement: La Chapelle-Cécelin

Manche

Sortie plage à cheval La Chapelle-Cécelin, 16 avril 2022, La Chapelle-Cécelin. Sortie plage à cheval La Chapelle-Cécelin

2022-04-16 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-16 16:00:00 16:00:00

La Chapelle-Cécelin Manche La Chapelle-Cécelin Sortie plage à cheval avec le Centre équestre de La Chapelle-Cécelin, adultes et ados. Niveau galop 4 minimum. 7 places max. 1h à cheval. Arrivée au club à 11h pour préparer les poneys et le matériel, départ du club à 12h, retour à 16h avec vos propres moyens de transport. Tarif : 55€. Sur inscription au 06 08 55 70 47. Sortie plage à cheval avec le Centre équestre de La Chapelle-Cécelin, adultes et ados. Niveau galop 4 minimum. 7 places max. 1h à cheval. Arrivée au club à 11h pour préparer les poneys et le matériel, départ du club à 12h, retour à 16h avec vos… +33 6 08 55 70 47 Sortie plage à cheval avec le Centre équestre de La Chapelle-Cécelin, adultes et ados. Niveau galop 4 minimum. 7 places max. 1h à cheval. Arrivée au club à 11h pour préparer les poneys et le matériel, départ du club à 12h, retour à 16h avec vos propres moyens de transport. Tarif : 55€. Sur inscription au 06 08 55 70 47. La Chapelle-Cécelin

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Cécelin, Manche Autres Lieu La Chapelle-Cécelin Adresse Ville La Chapelle-Cécelin lieuville La Chapelle-Cécelin Departement Manche

La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-cecelin/

Sortie plage à cheval La Chapelle-Cécelin 2022-04-16 was last modified: by Sortie plage à cheval La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin 16 avril 2022 La Chapelle-Cécelin manche

La Chapelle-Cécelin Manche