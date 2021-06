Paris Square des Epinettes Paris Sortie pique-nique au Square des Épinettes Square des Epinettes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortie pique-nique au Square des Épinettes Square des Epinettes, 24 juin 2021

de 17h à 19h

gratuit

danses afro-cubaines, sports,, théâtre improvisation, discussion-rétrospective sur l'année scolaire et l'AECS… Avec les enfants et bénévoles de l'AECS. Ouverts aux habitants du quartier.

Contact :AECS 0622840057 contact@aecs-asso.org http://www.aecs-asso.org/

